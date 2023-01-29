الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” للطاقة: اليوم النفطي هذا مهم جداً بالنسبة للبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2023 - 14:36

الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” للطاقة: اليوم النفطي هذا مهم جداً بالنسبة للبنان

منذ 1 ساعة 29 January، 2023
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