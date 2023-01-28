مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تنقل أسرى قسم 8 في سجن النقب إلى سجن نفحه وما يحدث داخل سجون الاحتلال الآن هو تصعيد خطير بحق أسرانا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 18:02

مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تنقل أسرى قسم 8 في سجن النقب إلى سجن نفحه وما يحدث داخل سجون الاحتلال الآن هو تصعيد خطير بحق أسرانا

منذ 3 ساعة 28 January، 2023
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