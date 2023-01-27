إعلام العدو: عملية الليلة هي الأخطر خلال العشر سنوات الأخيرة ويبدو أن المنفذ استخدم وقتًا طويلًا وهو ينفذ عمليته وهذا ما يفسر استخدامه للمسدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 22:44
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إعلام العدو: مقتل 7 مستوطنين على الأقل في عملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب" شمال القدس
إعلام العدو: إغلاق الطرق المؤدية لمستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا شمال القدس وسط استنفارٍ أمني شديد
شرطة الاحتلال: عملية القدس صعبة ومعقدة وتم الدفع بتعزيزات أمنية لاحتمال وجود مسلحين آخرين
إعلام العدو: وزير الحرب الصهيوني يقطع زيارته للولايات المتحدة ويعود لتل أبيب
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: عملية القدس هي تجسيد لوحدة الساحات في القدس والضفة وغزة والشتات
الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: عملية القدس البطولية بداية الرد على جرائم حكومة المستوطنين الفاشية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العملية البطولية تجسيد لإرادة شعبنا في مواجهة العدو ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة
حركة المجاهدين الفلسطينية: تأتي هذه العملية مجدداً لتظهر مدى هشاشة وعجز المنظومة الأمنية للعدو وفشل مخططاته العدوانية
أنصار الله: نبارك العملية البطولية النوعية للمجاهدين في القدس التي من شأنها أن تهز الكيان الصهيوني المؤقت
إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية وفي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطن عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 54 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
وسائل إعلام فلسطينية: 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك
الخارجية السورية: نطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ومساءلة "إسرائيل" عنها
إعلام العدو: إن لم يتم تهدئة الأوضاع الداخلية وخفض حدة الخلافات فاغتيال شخصية سياسية إسرائيلية على غرار رابين مسألة وقت
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: التوافق هو السبيل الانجح للخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: يجب التصدي لمحاولات اخضاع اللبنانيين لخيارات لا تنسجم مع مصالحهم
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: ضرب هيبة القضاء لا تصب الا في مصلحة الفوضى
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الأزمة السياسية الأعنف التي تضرب البلد كان يمكن السيطرة عليها لولا الفجور التجاري المالي
السيد علي فضل الله: نناشد القوى السياسية تحمل مسؤوليتها وعدم الانكفاء عن أداء دورها لوقف الانهيار الحاصل
مؤسسة كهرباء لبنان: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية الكهربائية من خلال رفع الإنتاج الحراري لحدود 250 ميغاواط
كهرباء لبنان: في حال تعثر المرحلة الأولى فسيستمر الإنتاج بمعدل 250 ميغاواط وستقترح عدم تحرير أي مبالغ إضافية من السلفة
السيد عبدالملك الحوثي: سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير وتقصير عظيم وتنصل تام عن المسؤولية
السيد عبدالملك الحوثي: جريمة حرق المصحف الشريف استهدافٌ كبير للمسلمين وحرب عليهم واستهداف لأقدس المقدسات
الخارجية الروسية: طلبنا من سفير لاتفيا مغادرة البلاد في غضون أسبوعين
إعلام العدو: عملية الليلة هي الأخطر خلال العشر سنوات الأخيرة ويبدو أن المنفذ استخدم وقتًا طويلًا وهو ينفذ عمليته وهذا ما يفسر استخدامه للمسدس
منذ 40 mins
27 January، 2023
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