ميقاتي: سأدعو “الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 15:26
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة الرام في القدس المحتلة وتطلق النار باتجاه المواطنين
طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة
مراسل المنار: موقع للمقاومة في مخيم المغازي يتعرض لغارة شنتها طائرات (F16) بعد استهدافه بصاروخين من طائرات الاستطلاع
مراسل المنار: طائرات العدو استهدفت مواقع شمال وجنوب غزة والمقاومة تصدت بإطلاق صاروخين وصليات من المضادات الأرضية
ثمانية صواريخ أُطلقت من قطاع غزة 3 منها صوب عسقلان و3 بإتجاه أشكول وصاروخان إستهدفا مستوطنتي شاعر هنيغيف وكفار عزة
كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية تصدت للطيران المعادي في سماء القطاع بصواريخ أرض - جو وبالمضادات الأرضية
رئيس مجلس النواب نبيه بري: كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع عن التقسيم متقدّم وخطير
الرئيس بري في حديث صحفي: للأسف لبنان بلد صغير وهو مثل الذرّة إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً
بري: انتخاب رئيس للجمهورية يحصل حين يتّفق اللبنانيون وهاجموني حين طرحت الحوار بدل أن يفهموا أنَّ هذا هو المخرج الوحيد
المدير العام للأمن العام بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي: انا على استعداد للقيام باي مهمة تجلب الاستقرار للبلد
اللواء عباس ابراهيم: بيروت هي ام الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: التوافق هو السبيل الانجح للخروج من دوامة الفراغ في رئاسة الجمهورية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: يجب التصدي لمحاولات اخضاع اللبنانيين لخيارات لا تنسجم مع مصالحهم
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: ضرب هيبة القضاء لا تصب الا في مصلحة الفوضى
السيد علي فضل الله: نناشد القوى السياسية تحمل مسؤوليتها وعدم الانكفاء عن أداء دورها لوقف الانهيار الحاصل
حسن مقلد: قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات علي وعلى أولادي وتجميد حسابات شركة ستيكس للصيرفة يفتقر الى الجدية والدقة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: صنعاء أثبتت طوال السنوات الـ8 من حرب التحالف السعودي جديتها وتوجهها نحو السلام
مهدي المشاط: صرف مرتبات موظفي الدولة من الثروات النفطية وفتح موانئ الحديدة ومطار الدولي هو المدخل الأساس للسلام
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: وسائل الإعلام الغربية حاولت تشويه زيارة الوفد الروسي للدول الإفريقية
وزارة الخارجية اليابانية: الحكومة في طوكيو تقرر فرض عقوبات شخصية ضد 36 فردا و3 مؤسسات من روسيا
الإليزيه: الرئيس ايمانويل ماكرون يوقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفاقية استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون
رئيس شرطة طهران: مقتل شخص وإصابة اثنين في هجوم مسلح على السفارة الأذربيجانية
ميقاتي: سأدعو “الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة”
منذ 20 mins
27 January، 2023
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