مواطنون قطعوا طريق المنية الدولي في الاتجاهين عند نزلة بلدة المحمرة احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2023 - 15:26

مواطنون قطعوا طريق المنية الدولي في الاتجاهين عند نزلة بلدة المحمرة احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية

منذ 46 mins 27 January، 2023
أخبار موقع المنار
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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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