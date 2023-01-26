اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي في الرسمي: الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2023 - 22:14

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي في الرسمي: الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق

منذ 45 mins 26 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة