اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي في الرسمي: الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 22:14
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زار المدير العام للجمارك بدري ضاهر الموضوع بالتّصرّف مبنى الجمارك في مطار بيروت الدولي لإلقاء التّحيّة على الموظّفين
الرئيس ميقاتي: الانقسامات بالجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة وسأستمر بالدعوة لجلسات حكومة لبت الأمور الطارئة
الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة
فرنجية من بكركي: من حقي الدستوري ان اترشح الى رئاسة الجمهورية وأريد ان أكون مرشحاً توافقياً
كتلة الوفاء للمقاومة: الأوضاع المتدهورة تتطلب تحركا عاجلا لايجاد المخارج بعيدا عن الحسابات الفئوية والشخصية
الوفاء للمقاومة: انهيار الليرة والرفع المتعمد للدولار هو جزء من ضغوط سياسية لفرض خيارات لا تتلاءم مع مصالح اللبنانيين
الوفاء للمقاومة: ابتزاز اللبنانيين بالضغوط الخارجية هي ممارسة خبيثة لن تلوي ذراع شعبنا المقاوم والرافض للتبعية والإذعان
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب حماية القضاء والسلم الأهلي من لعبة الدمار الأميركي والقاضي البيطار ينفذ سيناريو حرق البلد
التيار الوطني الحر: نحذر من مخطط لإجهاض التحقيق بانفجار المرفأ واستفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع لتعميم الفوضى
الوطني الحر: الإفراج عن الموقوفين رفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال النيترات
ارتفاع هستيري في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل عدم تدخل المصرف المركزي
وزير المال يوسف خليل: الوزارة تجهد لضبط الوضع المالي بشتى الطرق لمواجهة الأزمة الصعبة والتدهور الكبير الذي تشهده البلاد
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ليبلغ 1087000 ل.ل. والـ98 أوكتان 1114000 ل.ل. وقارورة الغاز 695000 ل.ل.
وزارة الاقتصاد حددت سعر ربطة الخبز الصغيرة بـ14000 ليرة والوسط بـ24000 ليرة والعائلية بـ29000 ليرة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان وشركة سيتكس للصيرفة إذعانا للعقوبات الأميركية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على جنين إلى 10 بينهم سيدة مسنة و18 إصابة بينها حالات خطيرة
السلطة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وطلب حماية مجلس الأمن والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية شاملة لمواجهة العدوان
حزب الله: نشيد بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الحرب الصهيوني
حزب الله: نشد على أيدي المقاومين الذين يكتبون بدمائهم فجر انتصار فلسطين ونتضامن مع أبطال جنين في مواجهة الاحتلال
حزب الله: ندين العدوان الصهيوني على مخيم جنين ونستنكر الممارسات الإرهابية للاحتلال واقتحامه للمستشفيات بوحشية
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: العدوان على أبناء شعبنا في جنين والضفة الباسلة لن يوقف المقاومة
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: رد المقاومة على ما حدث في جنين ومخيمها اليوم لن يتأخر
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله
الخارجية الأميركية تعلن أن بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وفلسطين المحتلة والضفة الغربية لمناقشة الوضع في المنطقة
السجناء السياسيون في البحرين يعلنون قطع التواصل والزيارات مع أهاليهم احتجاجا على قمع وتضييق النظام عليهم
الكرملين: إرسال أوروبا وأميركا للأسلحة والدبابات إلى أوكرانيا تورطً مباشرً في النزاع
النائبة الألمانية سيفيم داغديلين: قرار إلمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بذلك خطأ تاريخي
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" وتدمير أربعة أنظمة M777 أمريكية وتحييد نحو 100 جندي أوكراني
اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي في الرسمي: الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق
منذ 45 mins
26 January، 2023
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