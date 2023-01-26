حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على المخيم ويستنكر بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 17:40
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مراسل المنار: انسحاب كامل لقوات الإحتلال من مخيم جنين بعد العدوان عليه لساعات ادت لارتكاب مجزرة
الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على جنين إلى 9 بينهم سيدة مسنة و18 إصابة بينها حالات خطيرة
زار المدير العام للجمارك بدري ضاهر الموضوع بالتّصرّف مبنى الجمارك في مطار بيروت الدولي لإلقاء التّحيّة على الموظّفين
الرئيس ميقاتي: الانقسامات بالجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة وسأستمر بالدعوة لجلسات حكومة لبت الأمور الطارئة
الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة
فرنجية من بكركي: من حقي الدستوري ان اترشح الى رئاسة الجمهورية وأريد ان أكون مرشحاً توافقياً
كتلة الوفاء للمقاومة: الأوضاع المتدهورة تتطلب تحركا عاجلا لايجاد المخارج بعيدا عن الحسابات الفئوية والشخصية
الوفاء للمقاومة: انهيار الليرة والرفع المتعمد للدولار هو جزء من ضغوط سياسية لفرض خيارات لا تتلاءم مع مصالح اللبنانيين
الوفاء للمقاومة: ابتزاز اللبنانيين بالضغوط الخارجية هي ممارسة خبيثة لن تلوي ذراع شعبنا المقاوم والرافض للتبعية والإذعان
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب حماية القضاء والسلم الأهلي من لعبة الدمار الأميركي والقاضي البيطار ينفذ سيناريو حرق البلد
ارتفاع هستيري في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل عدم تدخل المصرف المركزي
وزير المال يوسف خليل: الوزارة تجهد لضبط الوضع المالي بشتى الطرق لمواجهة الأزمة الصعبة والتدهور الكبير الذي تشهده البلاد
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ليبلغ 1087000 ل.ل. والـ98 أوكتان 1114000 ل.ل. وقارورة الغاز 695000 ل.ل.
وزارة الاقتصاد حددت سعر ربطة الخبز الصغيرة بـ14000 ليرة والوسط بـ24000 ليرة والعائلية بـ29000 ليرة
حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على المخيم ويستنكر بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات
منذ 40 mins
26 January، 2023
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