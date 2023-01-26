حزب الله يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب‏ ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 17:40

حزب الله يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب‏ ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين‏

منذ 40 mins 26 January، 2023
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