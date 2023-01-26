عدد من المحتجين قطعوا الطريق في مدينة صور – الكورنيش الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 17:40

عدد من المحتجين قطعوا الطريق في مدينة صور – الكورنيش الشمالي

منذ 2 ساعة 26 January، 2023
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