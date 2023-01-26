قطع السير على اوتوستراد صيدا – صور عند مفرق الانصارية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 01:36

قطع السير على اوتوستراد صيدا – صور عند مفرق الانصارية

منذ 4 ساعة 25 January، 2023
أخبار موقع المنار

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