إعادة فتح طريق صيدا محلة جامع الزعتري بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2023 - 16:50

إعادة فتح طريق صيدا محلة جامع الزعتري بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي

منذ 2 ساعة 23 January، 2023
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