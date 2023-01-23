المجلس المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة

صرح كلاس هندريكوس عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي بأن البنك سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير /شباط ومارس/ آذار، كما سيواصل التشديد النقدي حتى بعد تلك الاجتماعات.

وأضاف توقعوا أن نرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين وألا نتوقف عند ذلك الحد ونتخذ المزيد من الإجراءات في مايو/ أيار ويونيو /حزيران، كما شدد أنه من المبكر للغاية لمعرفة ما إذا كان المركزي الأوروبي سيبطئ وتيرة رفع الفائدة بحلول الصيف.

وتابع:” في مرحلة ما بالطبع سيصبح الخطر المحيط بتوقعات التضخم أكثر توازناً وسيكون ذلك أيضاً هو الوقت الذي تتخذ فيه خطوات إضافية لخفض وتيرة التشديد النقدي من 50 نقطة إلى 25 نقطة على سبيل المثال لكن نحن لا نزال بعيدين عن تلك المستويات”.

المصدر: وكالات