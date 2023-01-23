النائب الحاج حسن: للحوار والتوافق بين اللبنانيين.. ومواجهة الحصار الأميركي بالوحدة الوطنية

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن ان “لبنان أمام تحديين: تحدي الحصار والعقوبات الأميركية وتحدي الإنقسام الداخلي”.

وقال الحاج حسن إن “مواجهة الحصار الأميركي والعقوبات يتطلب وحدة وطنية وحرصا على الوقوف في وجه التدخلات والإملاءات الخارجية”، وتابع “السبيل إلى مواجهة الأزمة الداخلية، يكون بالحوار والنقاش والتوافق بين اللبنانيين”.

واشار الحاج حسن إلى أن “في لبنان هناك من لا يريد أن يقتنع ان هناك حصارا أميركيا”، وأضاف “بعض اللبنانيين كانوا واضحين عندما طرحوا فكرة رئيس ترضى عنه بعض الدول العربية، ولا بأس عندهم إذا كان هذا الرئيس لديه مشروع مواجهة مع فئة من اللبنانيين”.

واوضح الحاج حسن “نحن لا نقول ان كل الانهيار هو بأسباب خارجية وبسبب العقوبات، هناك أيضا فساد وهدر، ونظام اقتصادي ريعي إلى جانب عدم استخراج ثرواتنا من النفط والغاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام