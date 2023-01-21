وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر وضع اكليلا على ضريح مصطفى سعد في صيدا في ذكرى محاولة اغتياله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2023 - 21:34

وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر وضع اكليلا على ضريح مصطفى سعد في صيدا في ذكرى محاولة اغتياله

منذ 2 ساعة 21 January، 2023
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