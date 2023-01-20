الوكالة الوطنية للإعلام: قطع طريق عام العبدة – عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 12:28
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث خلال حفل الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
السيد نصر الله: لا يجوز بقاء حالة التخبط والارتباك بل على السلطة وضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي بعد دراسة أسباب الأزمة
السيد نصر الله: من أسباب الأزمة الفساد الإداري والمالي والسياسات المالية والمحاصصة والعدوان الاسرائيلي والحصار الأميركي
السيد نصر الله: الحصار يعني منع المساعدات والهبات والقروض كما حصل مع الهبات الروسية والإيرانية والاستثمارات الصينية
السيد نصر الله: المطلوب وضع رؤية اقتصادية على أساس ألا تسوية مع العدو الصهيوني والوضع بالحساب وجود عدو طامع بلبنان
السيد نصر الله: لم نذهب إلى حافة الحرب فقط لترسيم الحدود بل يجب متابعة الملف النفطي بعيدا عن المشاكل السياسية في البلد
السيد نصر الله: السنوات الست المقبلة هي سنوات مصيرية للبنان وإلا فنحن ذاهبون للإنهيار ونحتاج لرئيس وحكومة للإنقاذ
السيد نصر الله: القوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم حجم التدخل الأميركي وتصمت لأن السيادة شعار فارغ في العالم
وزير الاقتصاد أمين سلام: الذين يلوحون بأزمة رغيف هم الاشخاص عينُهم الذين يبشرون بأزمة طحين منذ سنة و4 أشهر
سلام: الاعتمادات مفتوحة ولا تزال ووصول القمح الى لبنان جار في انتظام
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ناقشا فيها العلاقات الثنائية
الكرملين: الرئيسان أكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا كآلية رئيسية لتعزيز التسوية السورية
مسؤول أمريكي: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سافر سراً إلى كييف في الآونة الأخيرة للقاء الرئيس الأوكراني
وزير الحرب الاميركي: الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت وبطارية وذخائر لها
الكرملين: الصراع مع أوكرانيا آخذ في التصعيد وخطر المشاركة المباشرة لحلف الناتو آخذ في الازدياد
الوكالة الوطنية للإعلام: قطع طريق عام العبدة – عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي
منذ 21 mins
20 January، 2023
طريق عام العبدة
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