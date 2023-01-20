الوكالة الوطنية للإعلام: قطع طريق عام العبدة – عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 12:28

الوكالة الوطنية للإعلام: قطع طريق عام العبدة – عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي

منذ 21 mins 20 January، 2023
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