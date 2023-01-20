قوى الامن: شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة أسلاك كهربائيّة عن الشبكة العامّة في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 12:26

قوى الامن: شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة أسلاك كهربائيّة عن الشبكة العامّة في الشمال

منذ 38 mins 20 January، 2023
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