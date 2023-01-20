الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى عقب اشتباكات واقتحامات ليلاً في باب العامود بالقدس

أدّى الآلاف من المواطنين، فجر صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وأفادت مصادر مقدسية، أنه توافد الآلاف من المواطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى.

وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من جميع المعيقات التي وضعها الاحتلال في وجه القادمين للأقصى؛ إلا أنه استطاع الآلاف من مناطق الضفة والداخل والمحتلين من الصلاة في المسجد الأقصى في ظل الأجواء الباردة.

تزامن ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، على عدد من المواطنين في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وذلك اثر اقتحام مجموعات من المستوطنين المنطقة وأداء طقوس تلمودية. وأوضحت المصادر، أن “مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقة باب العامود والبلدة القديمة من القدس المحتلة بحماية جنود وشرطة الاحتلال؛ ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين الذي خرجوا للتصدي للاقتحام الصهيوني”.

وكانت دعت العديد من الهيئات والجهات المقدسية، أمس الخميس، المواطنين لضرورة الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لنوايا المستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيسه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً. ودعا مستوطنون لاقتحام منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة. بدورها، ذكرت مصادر عبرية، أن هذا الاقتحام سيتم بمشاركة أحد قادة المستوطنين وهو باروخ مارزل.

وفي الإطار، أدى مستوطنون رقصات استفزازية في ساحات باب العامود، بعد قمع قوات الاحتلال للمقدسيين وإفراغ الساحات. يُشار إلى أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين تزداد مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي ظل وجود حكومة فاشية على رأسها وزير الأمن القومي الصهيوني بن غفير ووزير المالية الصهيوني سموتريتش.

اعتقال فتى

هذا واعتقلت قوات الاحتلال ليل الخميس الفتى مؤمن رائد أبو هنطش (17عاما) من خربة الحفيرة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين، وشنت حملات تمشيط واسعة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد غرب جنين.

المصدر: فلسطين اليوم