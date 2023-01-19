اتفق الطرفان على اهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط كما العمل على انشاء صندوق وطني سيادي مستقل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2023 - 23:28

اتفق الطرفان على اهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط كما العمل على انشاء صندوق وطني سيادي مستقل

منذ 2 ساعة 19 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة