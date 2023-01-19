بحث اللقاء الاستحقاق الرئاسي حيث رأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 23:26

بحث اللقاء الاستحقاق الرئاسي حيث رأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت

منذ 2 ساعة 19 January، 2023
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