السيد نصر الله: نريد ان ياتي رئيس جمهورية وان يكون معه حكومة وان يكون هناك انقاذ للبلد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 18:44

السيد نصر الله: نريد ان ياتي رئيس جمهورية وان يكون معه حكومة وان يكون هناك انقاذ للبلد

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
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