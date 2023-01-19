السيد نصر الله: لا يوجد وقت لكي نقطّع وقتا لـ 6 سنوات وان نقول أن المهم انه اصبح لدينا رئيس جمهورية، المسالة ليست هذه حدودها وهذا تبسيط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 18:44

السيد نصر الله: لا يوجد وقت لكي نقطّع وقتا لـ 6 سنوات وان نقول أن المهم انه اصبح لدينا رئيس جمهورية، المسالة ليست هذه حدودها وهذا تبسيط

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
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