السيد نصر الله: الست السنوات المقبلة هي سنوات مصيرية اذا اكملنا هكذا فالبلد ذاهب للانهيار هذا اذا لم نكن اصبحنا بداخله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 18:44

السيد نصر الله: الست السنوات المقبلة هي سنوات مصيرية اذا اكملنا هكذا فالبلد ذاهب للانهيار هذا اذا لم نكن اصبحنا بداخله

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
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