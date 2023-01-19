السيد نصر الله: من نقاط القوة للبنان هو الاغتراب، والمغتربون الان اهم نقاط القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 18:42
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث خلال حفل الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
السيد نصر الله: المركز يقدم الحقائق والوقائع مهما كانت ويقترح الرؤى والبدائل وهو مركز دراسات لكل محور المقاومة
السيد نصر الله: الهم الأساسي في لبنان هو الموضوع الاقتصادي والاجتماعي ويجب على الجميع تحمل المسؤولية كل حسب موقعه
السيد نصر الله: لا يجوز بقاء حالة التخبط والارتباك بل على السلطة وضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي بعد دراسة أسباب الأزمة
السيد نصر الله: من أسباب الأزمة الفساد الإداري والمالي والسياسات المالية والمحاصصة والعدوان الاسرائيلي والحصار الأميركي
السيد نصر الله: الحصار يعني منع المساعدات والهبات والقروض كما حصل مع الهبات الروسية والإيرانية والاستثمارات الصينية
السيد نصر الله: السياسات الاقتصادية بداية التسعينات بنيت على أن التسوية مع العدو واقعة في المنطقة لكنها كانت خاطئة
السيد نصر الله: المطلوب وضع رؤية اقتصادية على أساس ألا تسوية مع العدو الصهيوني والوضع بالحساب وجود عدو طامع بلبنان
السيد نصر الله: يجب العمل لاقتصاد منتج لا ينتظر المساعدات ولدينا عناصر قوة منها الإنسان والاغتراب والمياه والنفط والغاز
السيد نصر الله: لم نذهب إلى حافة الحرب فقط لترسيم الحدود بل يجب متابعة الملف النفطي بعيدا عن المشاكل السياسية في البلد
السيد نصر الله: نحتاج إلى إصلاح قضائي ويجب ألا نعتمد سياسة القطاع الواحد والعمل على كل القطاعات المنتجة
السيد نصر الله: نريد دولة شجاعة بزعمائها ورؤسائها ووزارئها ونوابها تأخذ قرارات جريئة بقبول الهبات والاستثمارات الخارجية
السيد نصر الله: لبنان بلد آمن لأن إسرائيل لا تجرؤ على ضربه وهذا بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة وتحديدا المقاومة
السيد نصر الله: السنوات الست المقبلة هي سنوات مصيرية للبنان وإلا فنحن ذاهبون للإنهيار ونحتاج لرئيس وحكومة للإنقاذ
السيد نصر الله: نريد رئيسا للجمهورية شجاعا ولديه استعداد للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين ونبحث عن حكومة من هذا النوع
السيد نصر الله: القوى التي تسمي نفسها سيادية تعلم حجم التدخل الأميركي وتصمت لأن السيادة شعار فارغ في العالم
نتائج فرز أصوات جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: 37 ورقة بيضاء، 29 ورقة ملغاة، 34 ميشال معوض،11 أسماء أخرى
مراسل المنار: الجيش اللبناني يمنع خرق إحدى الجرافات الإسرائيلية للخط الأزرق في نقطة عند المطلة
اعتصام لاهالي الموقوفين بملف المرفأ أمام قصر العدل: كفى ظلما بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها
أهالي شهداء المرفأ: لم يكلف القاضي بيطار نفسه عناء طلب ما لدينا من معطيات لأنها لا تخدم استنسابيته السياسية
إرتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 862000 ل.ل. بنزين 98 أوكتان 884000 ل.ل.المازوت: 917000 ل.ل
هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية: الخطوة الأوروبية ضد حرس الثورة تعرّض الأمن الاقليمي والدولي للخطر
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها
الكرملين: تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمهاجمة روسيا يعني نقل الصراع إلى مستوى جديد
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على المحور الجنوبي لدونيتسك
السيد نصر الله: من نقاط القوة للبنان هو الاغتراب، والمغتربون الان اهم نقاط القوة
منذ 2 ساعة
19 January، 2023
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