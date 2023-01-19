حالة الأمن الغذائي في لبنان مقلقة

أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة في بيان مشترك،الى أن :

– زهاء مليوني شخص في لبنان، بمن فيهم 1.29 مليون مقيم لبناني و 700000 لاجئ سوري، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقا لأول تحليل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة.

– وأشارت الدراسة الى أن “حالة الأمن الغذائي المقلقة هي نتيجة الأزمة اقتصادية عميقة استمرت ثلاث سنوات. فانخفاض قيمة العملة، ورفع الدعم، وارتفاع تكاليف المعيشة تمنع الأسر من الحصول على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى .

– ووفقاً للدراسة التي أجراها 55 خبيرًا وطنيًا في شهر أيلول/ سبتمبر، كشفت أن منطقة عكار تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين اللبنانيين المقيمين، تليها مناطق بعبدا وبعلبك وطرابلس. ومن بين المناطق التي يقطنها اللاجئون السوريون، تعد منطقة زحلة المنطقة التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تليها منطقتي بعلبك وعكار.

المصدر: موقع المنار