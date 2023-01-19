قالت وزيرة التخطيط المصرية إن مصر تشهد إقبالا ‏جيدا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت ‏الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض ‏حاد في قيمة الجنيه.‏وبدأت مصر منذ أسابيع برنامج قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يستلزم ‏تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.‏ وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، قال البنك‎ ‎المركزي المصري ‏يوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من‎ ‎‏925 مليون دولار إلى سوق ‏الصرف الأجنبي في البلاد.‏

المصدر: مواقع