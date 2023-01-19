الرئيس بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لفقدان النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 13:08

الرئيس بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لفقدان النصاب

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
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