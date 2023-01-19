نتيجة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: أوراق بيضاء:37 – ميشال معوض:34 -عصام خليفة:7 – زياد بارود:2 – إدوار حنين:1 – أوراق أخرى:1 – أوراق ملغاة: 30 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 13:06

نتيجة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: أوراق بيضاء:37 – ميشال معوض:34 -عصام خليفة:7 – زياد بارود:2 – إدوار حنين:1 – أوراق أخرى:1 – أوراق ملغاة: 30

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
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