الصحة: 201 إصابة بكورونا و3 وفيات.. لا إصابات أو وفيات بالكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 23:06
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وزير الداخلية الإيراني: خطط البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية أمر لا يبعث القلق لدينا
جمعية الأنصار الخيرية في غزة تبدأ بتوزيع هدايا مالية لأسر الشهداء الفلسطينيين بدعم من ايران لتعزيز صمودهم
المبعوث الدولي إلى اليمن: الجهود لإنهاء الصراع تسير على الطريق الصحيح وهدفنا التوصل إلى مسار شامل لإنهائه
السلطات العراقية تعيد 142 عائلة من مخيم الهول السوري الذي يضم عائلات مسلحي داعش إلى مخيم الجدعة شمال البلاد
أ.ف.ب.: وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق في انفجار مرفأ بيروت للاستفسار عن معلومات طلبها ولم يحصل على أجوبة بشأنها
دعوات إلى اضراب الخميس في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي يرهن الرئيس ماكرون مستقبله السياسي عليه
زعيم اليمين المتطرف الداعم للحكومة في السويد يصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه "ديكتاتور إسلامي"
وزير الدفاع التركي يقول إن المفاوضات بين أنقرة وواشنطن حول شراء مقاتلات الـ"إف-16" تتقدم بشكل إيجابي وملموس
الرئيس الأوكراني يرسل رسالة إلى نظيره الصيني من أجل دعوته إلى الحوار ويأمل أن يكون هناك رد على هذه الدعوة
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي يقول إن بلاده لا تعرف سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني
مجلس النواب الأردني يفصل النائب محمد عناد الفايز بعد رسالة وجهها إلى السعودية وصفت بأنها "مخالفة للأعراف البرلمانية"
الأمم المتحدة تعلن أن المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان ستقود حتماً إلى إنشاء حكومة مدنية وحكم ديمقراطي
وزير المعادن الأثيوبي يعلن أن بلاده تمتلك احتياطي من النفط الخام يقدر بحوالي ملياري برميل في منطقة ورئيلو في حوض النيل
مقتل 25 عنصراً من حركة الشباب الصومالية في عملية عسكرية للجيش جنوبي البلاد تمت بدعم من العشائر و"الحلفاء الدوليين"
70 حالة وفاة في أفغانستان خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس حيث وصلت درجة الحرارة في بعض الولايات إلى 33 تحت الصفر
العثور على مقابر جماعية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ضمت جثث نحو 50 مدنياً بينهم نساء وأطفال
احتجاجات في عاصمة بيرو للمطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي رغم إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في ليما ومدن أخرى
مايكروسوفت تعلن أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها
الصحة: 201 إصابة بكورونا و3 وفيات.. لا إصابات أو وفيات بالكوليرا
منذ 2 ساعة
18 January، 2023
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