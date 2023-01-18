وزير التربية حول مطالب التعليم الرسمي: هناك حلول وأتوقع أن تتظهّر مطلع الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 19:46

وزير التربية حول مطالب التعليم الرسمي: هناك حلول وأتوقع أن تتظهّر مطلع الاسبوع المقبل

منذ 38 mins 18 January، 2023
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