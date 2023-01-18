وزير التربية حول مطالب التعليم الرسمي: هناك حلول وأتوقع أن تتظهّر مطلع الاسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 19:46
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محكمة الاحتلال العليا تقرر إلغاء قرار رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بتعيين ارييه درعي وزيراً للداخلية والصحة
المحكمة: قرار نتنياهو بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيراً ينطوي على "انعدام معقولية متطرف" وعلى نتنياهو نقله من منصبه
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة الحكومة: الجلسة هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية
الرئيس ميقاتي: توصلنا إلى الموافقة على سلفة لأول شحنة من الفيول بقيمة 62 مليون دولار
الرئيس ميقاتي: اتفقنا على عقد جلسة قريبا للحكومة لبحث الأمور الطارئة والمهمة للمواطنين
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان: لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب المركزي ولن نستفيد منها إذا لم تحوّل إلى دولار
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال: أكثر من نصف منشآت الطاقة في البلاد تضررت
الدفاع الروسية تؤكد السيطرة على بلدة سول بدونيتسك ومقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على محاور عدة
الداخلية السورية: مقتل ضابط وإصابة عنصرين آخرين و3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا
وزارة الدفاع السورية: قواتنا تصدّت لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في العراق: ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل في البلاد إلى 6 آلاف و800 طن
الخارجية الإيرانية تستدعي سفير كوريا الجنوبية احتجاجاً على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية "العدائية" أثناء زيارته للإمارات
الجيش الباكستاني يقول إن هجوماً مسلحاً من الأراضي الايرانية استهدف قافلة عسكرية ما أدى إلى مقتل 4 جنود
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: المجمع الصناعي العسكري الروسي ينتج من صواريخ الدفاع الجوي بقدر ما تنتجه كل دول العالم
وزيرة خارجية سلوفينيا: ندعم فكرة توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غربي البلقان
الخارجية الروسية: القوات الإقليمية الروسية البيلاروسية المشتركة في بيلاروسيا تشكل حاجز صد أمام قوات النيتو
وزير التربية حول مطالب التعليم الرسمي: هناك حلول وأتوقع أن تتظهّر مطلع الاسبوع المقبل
منذ 38 mins
18 January، 2023
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