ميقاتي خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: جلسة اليوم لتلبية حاجات الناس وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وليس تحدياً او إستفزازا لأي طرف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 11:36

ميقاتي خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء: جلسة اليوم لتلبية حاجات الناس وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وليس تحدياً او إستفزازا لأي طرف

منذ 44 mins 18 January، 2023
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