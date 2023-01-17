جلسة لمجلس الوزراء الاثنين.. والاخذ والرد حولها مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 22:24

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين.. والاخذ والرد حولها مستمر

منذ 2 ساعة 17 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

جلسة مجلس الوزراء الاثنين … والاخذ والرد حولها مستمر.

المصدر: قناة المنار

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