السيد نصر الله: نحن مضغوطين بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير واحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف انه له تداعيات وقبلنا بها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 22:24
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جمعية أسفار تنظم حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
السيد نصر الله: الشهيد قاسم سليماني شهيد يتجاوز المكان والزمان فهو صاحب العقل الاستراتيجي والأفق الأوسع والقائد الملهم
السيد نصر الله: في كل التحديات التي نمر بها نحن نحتاج إلى فكر وحضور القائد قاسم سليماني وكل القادة الكبار الذي رافقوه
السيد نصر الله: نتفهم حرص بعض المرجعيات الدينية على انتخاب رئيس للجمهورية لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي
السيد نصر الله: الكل يريد انتخاب رئيس وإنهاء الفراغ لكن لا أكثرية في مجلس النواب ولا يجب إعطاء الموضوع ابعادا طائفية
السيد نصر الله: حقنا القول إننا نريد رئيس لا يطعن ظهر المقاومة ومن حق كل كتلة القول إنها لاتريد رئيسا قريبا من حزب الله
السيد نصر الله: لا يوجد تخطيط عند أحد لإفراغ المواقع المارونية في الدولة لأن هذا يؤدي إلى إفراغ مواقع باقي الطوائف
السيد نصر الله: الكهرباء مشكلة ضاغطة على كل اللبنانيين وعابرة للطوائف والمناطق وتترك أثرها على الاقتصاد والحياة الطبيعية
السيد نصر الله: المسؤولون الإيرانيون جددوا استعدادهم لمساعدة لبنان لكن الأميركيين حالوا دون تنفيذ اتفاق هبة الفيول
السيد نصر الله: على اصدقاء أميركا الاستفادة من صداقتهم للحصول على استثناء يسمح للحكومة اللبنانية قبول الهبة الإيرانية
السيد نصر الله: نحن سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم ولكن ماذا أنتم عند أميركا والسعودية
السيد نصر الله لأصدقاء أميركا: احصلوا على الاستثناء وأنا ضامن لكم أن بواخر الفيول الإيراني ستبحر إلى لبنان
السيد نصر الله: مقتنعون بانعقاد مجلس الوزراء ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية ومن المنطقي اجتماعه لمعالجة مشكلة الكهرباء
السيد نصر الله: لو لم نشارك بجلسة الحكومة لاشتغلت الجوقة الإعلامية والسياسية بأن حزب الله عطل أدوية السرطان وغسل الكلى
السيد نصر الله: عند حضورنا لجلسة الحكومة فإننا لا نتحدى أي أحد بل نعمل قناعاتنا للقيام بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى عقد جلسة الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية
النائب حسين الحاج حسن: عدم قبول لبنان بالهبات الروسية والإيرانية سببه خشية عدد من المسؤولين اللبنانيين من مواجهة اميركا
النائب علي فياض: كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون الكابيتال كونترول بسبب المعالجة ولأنها تريد إعادة كل أموال المودعين
النائب بو صعب: معارضة قانون الكابيتال كونترول يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين والمصارف لا تزال تحول أموالا الى الخارج
النائب إبراهيم كنعان: من غير المقبول الركون إلى أرقام تقريبية لحجم الودائع وموجودات المصارف ونطالب الحكومة بأرقام رسمية
النائب حسن فضل الله: اقتراح قانون التوازن المالي المقدم من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين وتبرئة السلطات المتعاقبة
جمعية صرخة مودعين تنفذ اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بمحاسبة المصارف بتهم سوء الأمانة والسرقة والاستهتار
رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد: سنحاكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جرائمه وعلى رأسها تدمير القطاع التربوي
وزير الخارجية التركي خلال استقباله نظيره الإيراني: لا داعي لتدخل الدول الغربية وإملاء رغباتها فيما يتعلق بالعراق وسوريا
مولود جاويش أوغلو: ندعو لتطبيق مواد استانا الخاصة بوحدة الأراضي السورية ولن نسمح بتشكيل دولة إرهابية كردية على حدودنا
عبد اللهيان: مسرورون بتطور العلاقات بين دمشق وانقرة ونؤمن أن ذلك سيكون لمصلحة المنطقة وسنقوم بكل ما بوسعنا لتطويرها
عبد اللهيان: إذا تخلت واشنطن عن مواقفها المتضاربة بشأن الملف النووي فمن الممكن التوصل إلى اتفاق
وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان: نحاول أن نجد مسارا للحوار مع إيران ونؤمن أن الحوار هو الطريق الأمثل للحد من الخلافات
السيد نصر الله: نحن مضغوطين بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير واحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف انه له تداعيات وقبلنا بها
منذ 2 ساعة
17 January، 2023
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