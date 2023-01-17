السيد نصر الله: نحن مضغوطين بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير واحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف انه له تداعيات وقبلنا بها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 22:24

السيد نصر الله: نحن مضغوطين بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير واحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف انه له تداعيات وقبلنا بها

منذ 2 ساعة 17 January، 2023
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