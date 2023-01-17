الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال حفل توزيع “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم”: عندما نعود الى آيات القران الكريم وأحاديث الرسول(ص) وبدايات الاسلام سنجد تكريما عظيما للشهداء في يوم القيامة، حياتهم عند الله والشهداء لهم أجرهم ونوره – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 19:42

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال حفل توزيع “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم”: عندما نعود الى آيات القران الكريم وأحاديث الرسول(ص) وبدايات الاسلام سنجد تكريما عظيما للشهداء في يوم القيامة، حياتهم عند الله والشهداء لهم أجرهم ونوره

منذ 7 mins 17 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة