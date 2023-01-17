توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 09:24

توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية

منذ 15 mins 17 January، 2023
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