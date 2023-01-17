وزير الدفاع الروسي يتفقد مقر مجموعة قوات “فوستوك” في منطقة العملية العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 09:24

وزير الدفاع الروسي يتفقد مقر مجموعة قوات “فوستوك” في منطقة العملية العسكرية

منذ 48 mins 17 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة