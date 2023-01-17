احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 09:22

احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 17 January، 2023
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