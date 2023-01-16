وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 22:38
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وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى صنعاء لبحث مسألة تجديد الهدنة
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وسائل إعلام يمنية: 106 خروق لقوى العدوان خلال الساعات الماضية في جبهات الساحل الغربي بينها غارة للطيران التجسسي
الخارجية السورية تدين قيام الإدارة الأميركية باستهداف القطاع الصحي في سوريا عبر منع تقديم التجهيزات لعدد كبير من المشافي
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الخارجية السورية: استهداف المشافي يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لوضع حدّ لهذه الممارسات
الرئاسة الروسية: الرئيس الروسي والرئيس التركي بحثا هاتفياً تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب
الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان بحثا هاتفياً الوضع في شمال سوريا وإنشاء مراكز لتوزيع الغاز في تركيا
الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان بحثا تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية
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الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة تابعة للقوات الألمانية فوق بحر البلطيق
الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية وتدمير مستودع للأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني: أزمة الطاقة لم تنتهِ بعد ونهدف إلى إنهائها في العام 2024
رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي ويبحث معه الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب
العراق: 24 قتيلا وجريحا في حادث سير في ذي قار أثناء توجه مشجعين عراقيين إلى البصرة لحضور مباريات خليجي 25
إنطلاق أول تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين اليابان والهند قرب طوكيو لتعزيز الروابط الأمنية والدفاعية المشتركة
وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني
منذ 4 ساعة
16 January، 2023
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