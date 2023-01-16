احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 09:12

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و4 جرحى

منذ 1 ساعة 16 January، 2023
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