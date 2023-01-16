احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 09:12
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تشييع حاشد للمواطن الفلسطيني أحمد كحلة في سلواد شرق رام الله الذي استشهد باطلاق جنود الإحتلال النار عليه من مسافة صفر
الخارجية الفلسطينية: مسلسل الجرائم يتم بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني
عملية اطلاق نار تستهدف حافلة للمستوطنين شمال الخليل تسببت بأضرار فيها وقوات الإحتلال تدفع بتعزيزات إلى المنطقة
قوات الإحتلال تعتقل 3 فلسطينيين وتغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة
نتنياهو يرفض مطالب المستوطنين المتظاهرين ويقول إنه تلقى تفويضاً من ملايين الناخبين بما يسمح له إجراء "إصلاحات قضائية"
الرئيس الصهيوني يقول إن الكيان في خضم "نزاع عميق" وإنه يركز على منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام
جرافات عسكرية تابعة للاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
وزير الخارجية الإيرانية ينهي زيارته إلى دمشق بعد أن بحث مع المسؤولين فيها وعلى رأسهم الرئيس الأسد تطورات المنطقة
وزارة الصحة الايرانية: لسنا بحاجة الى استيراد لقاحات ضد كورونا مع انتاج 60 مليون جرعة من لقاح "بركت" الفعال
مسلحو "قسد" يستولون على مركز الإعاقة السمعية في حي غويران بالحسكة شمال سوريا ويطردون الطلاب والكادر التعليمي منه
الجيش الأردني يعتقل مجموعة أشخاص من جنسيات أجنبية خلال محاولتهم التسلل إلى "دولة مجاورة" ويسلمهم إلى الجهات المعنية
رئيس الوفد الوطني اليمني: النقاشات مع الوفد العماني في صنعاء جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تمهد للسلام وإنهاء العدوان
الرئيس الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم
أمين عام الناتو يضغط على برلين لمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" ويقول إن الحلف سيزود كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة
وزير الخارجية الصيني يلتقي بالرئيس المصري في القاهرة: حريصون على تطوير علاقاتنا مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت
صحيفة الغارديان: محكمة سعودية تحكم بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهم تتعلق بتغريدات على موقع تويتر
الرئيس الأميركي يعلن ولايتي ألاباما وكاليفورنيا منطقتي كارثة كبرى بعدما ضربتهما موجة من الفيضانات والأعاصير
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الكونغرس سيكون له دور في مسألة الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب الرئيس بايدن
تظاهرة في مدينة نيويورك الأميركية ومناطق مجاورة ضد مشاركة بلادهم في حروب خارجية
الإعلان عن حالة الطوارئ في عاصمة البيرو ومناطق أخرى على خلفية تظاهرات ضد الرئيسة أوقعت 42 قتيلاً منذ 5 أسابيع
اندونيسيا: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه قبالة سواحل جزيرة سومطرة
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 4 حوادث، قتيلان و4 جرحى
منذ 1 ساعة
16 January، 2023
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