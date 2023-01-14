معاريف: تحديات معقّدة بانتظار رئيس هيئة الأركان “الإسرائيلي” الجديد

كشف المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” الصهيونية تال ليف راف، أبرز التحديات التي تنتظر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، هرتسي هليفي الذي سيتولى منصبه يوم الإثنين المقبل.

وقال ليف راف إنّ “هليفي سيكون أمام تحديات معقدة جدًا أهمها إبعاد الجيش عن الخلافات السياسية في ظل الخلافات التي تعصف بالشارع الإسرائيلي والتظاهرات التي تجوب (تل أبيب)، حول التعديلات التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريرها”.

الحفاظ على تماسك الجيش

ولفت المراسل العسكري “راف”، إلى أنّ “من أخطر التحديات التي تواجه هليفي هي القدرة على الحفاظ على حالة التماسك داخل الجيش (الإسرائيلي) ومنع تغلغل الخلافات إلى الوحدات القتالية”.

وأضاف “اندلاع الخلافات داخل الجيش له تداعيات كارثية على جيش الاحتياط، الذي يعاني من أزمات متراكمة، إذ تحولت خدمة الاحتياط إلى خدمة تطوع، وتراجعت الدافعية لأدائها”.

وتابع “كل من يتعهد أو يسعي بتحقيق الانتصار خلال الحرب القادمة في حال فُرضت على (إسرائيل) لن يجد جيش احتياط جاهز للقيام بالمهام المنوطة به بسبب قلة التدريبات ونقص المعدات والوسائل القتالية وتراجع الروح القتالية”.

خفض حالة التوتر بالضفة

ووفقًا لتقرير “ليف راف”، فإنّ أحد أبرز المشاكل التي ستواجه هليفي هي كيفية تطبيق رؤية الجيش في مناطق الضفة، والتي يسعى من خلالها لخفض حالة التوتر والحفاظ قدر الإمكان على الوضع الراهن”.

وذكر أن التحدي في هذا الملف، “يكمن في مساعي هليفي لتهدئة الأوضاع بالضفة، في ظل الصلاحيات التي منحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموترتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمواصلة انتهاكاتهم في مناطق الضفة وتنفيذ تعهداتهم للمستوطنين”.

وأشار المحلل العسكري إلى ضرورة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع التطورات والمفاجآت غير المتوقعة من الشمال، في ظل التهديدات المتزايدة من إيران ولبنان.

وكانت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، قد صدّقت، في 23 تشرين الاول / أكتوبر الماضي، على تعيين نائب رئيس الأركان “هرتسي هليفي” بمنصب قائد الأركان المقبل خلفًا لرئيس الأركان الحالي “أفيف كوخافي”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أنّ “المصادقة على قرار التعيين جاء بعد إقرار المستشارة القضائية للكنيست التعيين في إطار حكومة انتقالية”.

وهليفي شغل عدة مناصب مفصلية في الجيش، منها: قائد وحدة هيئة الأركان، وقائد لواء المظليين، ومسؤول شعبة الاستخبارات “أمان”، وقائد المنطقة الجنوبية.

المصدر: وكالة شهاب