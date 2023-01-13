الوزير عبد الله بو حبيب : هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق خارجية بهذا الشأن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 12:12

الوزير عبد الله بو حبيب : هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق خارجية بهذا الشأن

منذ 53 mins 13 January، 2023
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