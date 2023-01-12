القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 18:02
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الإمام السيد علي الخامنئي: العدو دخل في الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنّه أخطأ في الحسابات
لبنان: تشييع رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في بلدة شمسطار البقاعية بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة
الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينظم لقاءً تكريميا في ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني تحت عنوان شهيد القدس
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني عبر الحدود من أجل قضية فلسطين التي هي قضية كل انسان شريف
الشيخ قاسم: خط المقاومة في خط تصاعدي وكل سنة تمر نصبح أقوى وأفضل في المنطقة بعكس انتكاسات اعداءنا وضعفهم
الشيخ قاسم: سنستمر على قاعدة أن من حقنا أن نسترد الأرض المحتلة وأن نكون اسيادا في بلدنا وأن ننتخب رئيسا بملء ارادتنا
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: مهمتنا إعادة الأمة الى صراط الله المستقيم لا أن تبقى في الضلالة
مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان: انجازات الشهيد سليماني لفلسطين كثيرة أهمها جمع المقاومين على قضية فلسطين
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: النزوح السوري أزمة كيانية وقرارنا أن لا نتخلى عن حق النازحين بالعودة لوطنهم
باسيل: على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان وتمويل النازحين في لبنان وتخويفهم من العودة الى أرضهم
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: لا يمكننا إبقاء مليوني نازح على أراضينا والمجتمع الدولي يجب أن يساعدنا على عودتهم
القضاء المالي إدعى على 15 شخصا يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل الى بيروت في زيارة رسمية الساعة الـ6:30 من مساء اليوم
عرين الأسود: مجموعاتنا اكتشفت قوة خاصة تسللت الى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في نابلس وحاصرتها من الاتجاهات كافة
عرين الأسود: القوة المقتحمة فشلت في الوصول لأي من مقاتلي عرين الأسود او اعتقال أحدهم
معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بمناطق دونيتسك عقب إعلان الجيش الروسي محاصرة قواته مدينة سوليدار الإستراتيجية
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني على محور كراسنو_ليمان الاربعاء خلال العمليات النشطة للوحدات الروسية
الخارجية الروسية: وصول الأسلحة الغربية المقدمة الى أوكرانيا الى السوق السوداء أصبح حقيقة وأمرا واقعا
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له
الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان في موسكو الثلاثاء المقبل استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة
وزير الخارجية التركي: اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يعقد أوائل شباط / فبراير المقبل
وزير الكهرباء العراقي: نسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة
مالي: مقتل 14 جنديا وإصابة 11 آخرون بجروح خلال اشتباكات مع جماعات إرهابية في وسط البلاد
القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع
منذ 45 mins
12 January، 2023
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