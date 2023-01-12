القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 18:02

القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع

منذ 45 mins 12 January، 2023
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