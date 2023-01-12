نقابة العاملين في زراعة البطاطا في بعلبك الهرمل : نتمنى تأخير دخول البطاطا المصرية الى حين تصريف اللبنانية

تمنت نقابة العاملين في زراعة البطاطا في بعلبك الهرمل من وزير الزراعة عباس الحاج حسن تأخير دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية، إلى حين تصريف البطاطا اللبنانية”. وبحسب بيان النقابة فإن”مزارعي البطاطا يعانون من أزمة تكدس البطاطا اللبنانية في البردات والمستودعات، حيث تبلغ حوالي 30 ألف طن، ومن تدني أسعارها إلى ما دون نصف التكلفة الفعلية”.

وأشار البيان إلى ان”طن البطاطا تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 400 دولار ولا يباع في الأسواق بأكثر من 200 دولار، ويأتي قرار وزارة الزراعة بحسب الرزنامة الزراعية، إطلاق عملية إستيراد البطاطا المصرية في أول شباط “.

المصدر: موقع المنار