نقابة عمال المخابز في بيروت تؤكد على أحقية العمال بمطالبهم

أكدت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان لها على أحقية العمال بمطالبهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واكدت في اجتماعها على :

– تأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين الراغبين بالعمل في قطاع الافران وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا وافضلية العمل في صالات الافران للبنانيين.

– تسجيل جميع المخابز والافران والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية.

– تطبيق قانون العمل على عمال المخابز والأفران ودفع بدل النقل للعمال او تأمين صاحب العمل وسيلة نقل لنقل العمال من والى عملهم.

– مراعاة وتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة داخل الافران والسلامة المهنية.

المصدر: موقع المنار