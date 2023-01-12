نقابة عمال المخابز في بيروت تؤكد على أحقية العمال بمطالبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 12:22

نقابة عمال المخابز في بيروت تؤكد على أحقية العمال بمطالبهم

منذ 13 mins 12 January، 2023
نقابة عمال المخابز في بيروت
اقتصاد - صفحات منوعة

أكدت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان لها على أحقية العمال بمطالبهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واكدت في اجتماعها على :

–    تأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين الراغبين بالعمل في قطاع الافران وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا وافضلية العمل في صالات الافران للبنانيين.
–    تسجيل جميع المخابز والافران والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية.
–    تطبيق قانون العمل على عمال المخابز والأفران ودفع بدل النقل للعمال او تأمين صاحب العمل وسيلة نقل لنقل العمال من والى عملهم.
–    مراعاة وتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة داخل الافران والسلامة المهنية.

المصدر: موقع المنار

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