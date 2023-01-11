دولار السوق السوداء قرب الـ48 الفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 22:06

دولار السوق السوداء قرب الـ48 الفاً

منذ 1 ساعة 11 January، 2023
دولار
لبنان

تتواصل قفزات دولار السوق السوداء في لبنان وتخطى ليلاً 47500 ليرة.

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