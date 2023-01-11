تشييع فقيد العلم والجهاد العلامة الشيخ حسين بيضون في الشهابية

شيّع حزب الله في بلدة الشهابية الجنوبية فقيدَ العلمِ والجهاد العلامة المجاهد الشيخ حسين علي بيضون. موكبُ التشييعِ انطلق من أمامِ منزلِ الفقيد، بمشاركةِ عضوِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، ومسؤولِ منطقةِ جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، ونائبِ رئيسِ المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، ولفيفٍ من العلماء، وشخصياتٍ وفعالياتٍ اجتماعيةٍ وبلدية، وحشدٍ من أبناءِ البلدة وعددٍ من القرى والبلدات المجاورة.

وجابت مسيرة التشييعِ شوارعَ البلدةِ وصولاً إلى جبانة البلدة، حيث أمَّ الشيخ أحمد صمادي الصلاةَ على جثمانه الطاهر، ليوارى بعدَها في ثرى جبانةِ البلدة.