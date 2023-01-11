الحرب في أوكرانيا… موسكو تستبعد المفاوضات وقواتها تسيطر على سوليدار ذات الأهمية الاستراتيجية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه “لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا”، موضحاً أن “القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة”.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية الأربعاء “كانت روسيا مستعدة دائماً لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مراراً وتكراراً إننا ما زلنا مستعدين لذلك. وبالطبع، فإن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل لدينا”.

كلام بيسكوف جاء في وقت أعلن فيه مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن السيطرة على بلدة بودغورودنويه في ضواحي سوليدار.

السيطرة على بلدة بودغورودنويه تزامن مع إعلان القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن انتقال بلدة مارينكا عملياً إلى السيطرة الروسية، واصفاً ذلك بأنه “نقطة تحول في تحرير كامل أراضي الجمهورية”.

وفي السياق، أوضح بوشيلين صباح الأربعاء، أن “بلدة مارينكا قد أصبحت عملياً تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، إلا أن العدو لا زال موجوداً في المناطق المحيطة بالبلدة”.

وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام في كييف، إذ تقع وسط خط الدفاع عن مدينة أرتيوموفسك (باخموت)-سيفيرسك. وقد أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك بتغطية أرتيوموفسك من الجانب الشمالي. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار بواسطة وحدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لوزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إذ تابع البيان أن القوات المسلحة قصفت معاقل العدو في مدينة سوليدار، وحررت بلدة بودغورودنويه.

وقد أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز “سو-27” في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما تمكنت القوات المسلحة من تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك في الـ 24 ساعة الماضية، بحسب الدفاع الروسية.

كذلك، أعلن بيان الدفاع أنه “تم تصفية 4 مجموعات استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، حيث بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 90 جنديا بين قتيل وجريح، ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات”.

المصدر: روسيا اليوم