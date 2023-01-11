احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 10:14
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مصادر المنار: لقاء تشاوري عقد يوم الاحد الفائت بين الرئيس نجيب ميقاتي والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل
مصادر المنار: الرئيس ميقاتي تناقش مع الخليلين في قضايا اعتبرها ملحة من أجل تسيير أمور الناس وخصوصا موضوع الكهرباء
مصادر التيار الوطني الحرّ: التيار سيلتزم في جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس بالورقة البيضاء ولن يقدم على خطوة نوعية
مصادر المنار: تطرق البحث الى ما اذا كانت هذه الامور تستدعي جلسة لمجلس الوزراء أم لا وتُرك النقاش مفتوحا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت وتجري عمليات تجريف وهدم في البلدة
إعلام العدو يؤكد حدوث أضرار في حافلة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة كارني شمرون شرق قلقيلية
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال المقدسيين محمد ودجانة عطون من بلدة صور باهر حتى الأحد المقبل
محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الله مبارك من مخيم الجلزون للمرة الثالثة على التوالي
عنصران من شرطة الاحتلال يقتحمان المصلى القبلي بالمسجد الأقصى صباح اليوم
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الاطراف الدولية لتحقيق الامن والسلام في اليمن
عبدالسلام: الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول الى خطوات ملموسة والمسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر
الرئيس الأوكراني: بحثت مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في ساحة المعركة واحتياجاتنا الحالية في مجال التسليح
وسائل إعلام عن مصادر أمريكية: الولايات المتحدة غيرت بشكل جوهري نوعية الأسلحة المقدمة لأوكرانيا
وسائل إعلام عن مصادر أمريكية: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا جاءت تلبية لطلب كييف وستمنحها قدرة أكبر بكثير
وكالة الأنباء الألمانية: وزيرة الخارجية الألمانية تزور خطوط القتال الأمامية في مدينة خاركيف الأوكرانية
وزيرة الخارجية الألمانية: زرت خاركيف للاطلاع على الوضع في المدينة والتحدث مع السكان الذين يعانون من الحرب
وزير الخارجية الأوكراني: واثقون من أن المزيد من المساعدات العسكرية الألمانية ستصل إلى أراضينا
البنتاغون: نحو 100 جندي أوكراني سيتدربون في ولاية أوكلاهوما على منظومة باتريوت لبضعة أشهر
رويترز عن وزير العدل البرازيلي: علينا أن نكافح الإرهاب والمناهضين للديمقراطية الذين يسعون لتنفيذ انقلاب
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يتعهد بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الحي الحكومي في برازيليا
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و6 جرحى
منذ 2 ساعة
11 January، 2023
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