احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 10:14

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و6 جرحى

منذ 2 ساعة 11 January، 2023
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