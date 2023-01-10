الأمن الإيراني يفكك 6 خلايا تابعة للموساد الصهیوني

أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن تفكيك ستة خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز “الموساد” الصهیوني، كانت تخطط لإغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى في إيران. وقالت وزارة الأمن إنه “تم تحديد 23 عنصرًا عملياتيًا وداعمًا في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربايجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصًا كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم التشغيلية المختلفة”.

وكان رئيس هذه الشبكة، الذي يحمل لقب “سيروس”، يقيم في إحدى الدول الأوروبية ويستخدم التواصل مع العناصر التشغيلية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي انستغرام وواتساب. وأكدت وزارة الأمن أن “هذا الجهاز التجسس حاول نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلاً الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي حصلت في البلاد”.

المصدر: العالم