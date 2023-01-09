مصر| نشطاء بمواقع التواصل دعوا إلى مقاطعة شراء الدجاج اعتباراً من غد الثلاثاء لمدة شهر احتجاجاً على ارتفاع أسعاره 20% خلال يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2023 - 19:46

مصر| نشطاء بمواقع التواصل دعوا إلى مقاطعة شراء الدجاج اعتباراً من غد الثلاثاء لمدة شهر احتجاجاً على ارتفاع أسعاره 20% خلال يومين

منذ 54 mins 9 January، 2023
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