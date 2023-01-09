وفد من حزب الله قدم الدفعة الثامنة من هبة المازوت لمحطات ضخ المياه في قرى صيدا

وزعت “شركة الأمانة”، الدفعة الثامنة من المازوت ضمن الهبة المجانية التي يقدمها حزب الله لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي ، في مناطق سيروب والفيلات والمية مية، الاسماعيليه وحي المغارة، القريّة في صيدا التي تسلمت 4000 ليتر.

وأشرف على عملية تسليمها التي جاءت خلال جولة قام بها وفد من الحزب، ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي، واطلع على حسن سيرها والمشاكل الخاصة بشركات المياه في تلك المناطق والأحياء.

وشكر الأهالي العاملين في العمل الإجتماعي في ل “حزب الله ” مبادرته واستمراريته وبشكل اسبوعي في تقديم العون لتأمين المياه للأهالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام